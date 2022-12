EarSpy: intercettazioni con i sensori di movimento su Android

Un gruppo di ricercatori ha scoperto che è possibile intercettare gli utenti Android andando ad analizzare i dati che vengono raccolti dai sensori di movimento degli smartphone nel corso di una telefonata. Tale tipologia di attacco prende il nome di EarSpy e consente di scoprire l’identità del soggetto preso di mira, il sesso e pure di carpire le parole che vengono pronunciate nel corso della chiamata.

EarSpy intercetta i dati degli utenti durante le chiamate con i sensori di movimento

Il sistema EarSpy sviluppato dai ricercatori è stato testato con la riproduzione di audio pre-registrato attraverso gli altoparlanti degli smartphone OnePlus 7T e OnePlus 9. Le vibrazioni sono state registrate dall’accelerometro e analizzate con MATLAB. Da tenere presente che la maggior parte dei moderni smartphone dispone di altoparlanti molto potenti rispetto a quanto veniva proposto in passato e anche di sensori di movimento moto più sensibili.

In seconda battuta, è stata sfruttata una rete neurale convoluzionale per il riconoscimento dei dati. L’accuratezza ha raggiunto il 98,7%, 91,4% e 56,4% per sesso, identità e parole.

Ad incidere sul risultato ultimo sono tuttavia vari fattori, tra cui il volume degli altoparlanti, la posizione dell’accelerometro e il rumore causato dal movimento dell’utente. Inoltre, le più recenti versioni di Android non consentono di raccogliere dati dai sensori con frequenze maggiori di 200 Hz.

