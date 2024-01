EA SPORTS FC24 al 50% di SCONTO: offerta pazzesca

In FC 24 l'adozione dell'HyperMotionV rappresenta una rivoluzione nel realismo videoludico, introducendo una tecnologia avanzata che cattura il ritmo e la fluidità del calcio reale. Sfruttando dati volumetrici provenienti da oltre 180 partite di prestigiosi tornei come la UEFA Champions League maschile e femminile, la Premier League e LaLiga di EA SPORTS, offre un'esperienza di gioco avvincente e autentica.

Gli stili di gioco ottimizzati tramite i dati di Opta portano l'esperienza a un livello superiore, offrendo un'analisi dettagliata delle abilità degli atleti che va oltre le tradizionali valutazioni totali. Dai modelli di giocatore realistici alle pieghe delle divise durante azioni cruciali, il motore Frostbite migliorato garantisce un'esperienza di gioco straordinaria, rendendo ogni istante di EA SPORTS FC 24 vicino al calcio reale.

Dall'atmosfera del pubblico alla qualità della telecronaca, l'esperienza di gioco è autentica, offrendo funzionalità che riproducono fedelmente l'atmosfera di uno stadio durante una partita di calcio. Inoltre, la modalità Ultimate Team consente di creare la propria squadra dei sogni, includendo giocatori del presente e del passato. Con modalità di personalizzazione del club sia dentro che fuori dal campo, FC 24 offre un'esperienza calcistica completa.

Infine, hai la libertà di scegliere il tuo percorso, scendendo in campo come giocatore o sedendo in panchina come tecnico. Attraverso la modalità Carriera giocatore o tecnico, puoi scrivere la tua storia calcistica immergendoti completamente in un'esperienza di gioco coinvolgente e appassionante.

