EA Sports FC 25: il calcio su Nintendo Switch al 33% di sconto

EA Sports FC 25 è il nuovo titolo della serie calcistica più amata di sempre una volta conosciuta come "FIFA" e oggi, su Amazon, la versione Nintendo Switch viene messa in sconto del 33% e viene venduta a 39,90€.

FC 25: la versione Nintendo Switch in promozione per il Black Friday!

EA Sports FC 25 segna una nuova era per i videogiochi di calcio, offrendo un’esperienza unica e innovativa. Con la Edizione Standard, avrai accesso al gioco completo, arricchito da funzionalità che rivoluzionano il modo di vivere il calcio virtuale. Il gioco porta sullo schermo oltre 19.000 giocatori e giocatrici, provenienti da più di 700 squadre di campionati prestigiosi.

Tra le novità, spicca la possibilità di giocare partite Rush 5 vs 5, un’esperienza divertente e dinamica pensata per sfide rapide con gli amici. Questa modalità è disponibile in Football Ultimate Team, Club e Calcio d'inizio, offrendo un modo tutto nuovo di competere.

Sul fronte tattico, EA Sports FC 25 introduce un modello di intelligenza artificiale basato su dati reali, che influenza le tattiche di gioco con i nuovi ruoli giocatore. Questi aggiornamenti migliorano il controllo strategico e i movimenti della squadra, rendendo ogni partita ancora più realistica e coinvolgente.

Per la prima volta, il gioco offre la Carriera femminile, permettendoti di guidare un club o una giocatrice nei cinque principali campionati al mondo. Questa aggiunta celebra il calcio femminile, ampliando le possibilità di gioco.

Oggi, su Amazon, la versione Nintendo Switch di EA Sports FC 25 viene messa in sconto del 33% e viene venduta a 39,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.