EA Sports FC 24 per PS5 ad un PREZZO FOLLE: regalalo per Natale!

EA SPORTS FC 24 è il nuovo titolo della serie di FIFA, la serie calcistica videoludica più famosa al mondo. Oggi, questo videogame, è in sconto su Amazon con un'ottima offerta che prevede un risparmio del 38% e un prezzo finale di 49,98€.

Crolla il prezzo di FC 24 per PS5 in vista del Natale

EA SPORTS FC 24 ha compiuto un salto epocale grazie alla tecnologia HyperMotionV, che trasforma il calcio virtuale con una fedeltà senza precedenti. Questa innovativa tecnologia attinge dati volumetrici provenienti da oltre 180 partite, incluse competizioni prestigiose come la UEFA Champions League maschile e femminile, la Premier League e LaLiga EA SPORTS.

Ottimizzati attraverso i dati forniti da Opta, gli stili di gioco, novità di questo nuovo capitolo, offrono una dimensione superiore alle tradizionali valutazioni totali, dando vita alle abilità uniche dei giocatori sul campo.

Il motore Frostbite, perfezionato, eleva l'esperienza di gioco a nuovi livelli di dettaglio. Dai modelli dei giocatori realistici alle pieghe delle divise mentre superano i difensori, ogni momento di EA SPORTS FC 24 è un riflesso autentico del calcio reale. Il realismo si estende anche al pubblico e alla telecronaca, creando un'esperienza di gioco avvincente e coinvolgente.

In Ultimate Team, puoi creare la rosa dei tuoi sogni, includendo giocatori del presente e del passato. Personalizza il tuo club dentro e fuori dal campo, definendo il tuo stile unico. Scegli il tuo percorso nel mondo di EA SPORTS FC 24: scendi in campo come giocatore o siediti in panchina come tecnico, scrivendo la tua storia calcistica nella Carriera giocatore o tecnico.

L'offerta di oggi, su Amazon, è davvero super conveniente, soprattutto per gli appassionati dei videogiochi di calcio: FC 24 è in sconto del 38% e viene venduto al costo finale di 49,98€. Approfittane subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.