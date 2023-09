EA Sports FC 24: OFFERTA sul pre-order, PREZZO SCONTATO

La serie di videogiochi di calcio più famosa al mondo, FIFA, da quest'anno cambia nome e si chiamerà EA Sports FC 24, questo per via di alcune vicissitudini che hanno portato Electronic Arts e la stessa FIFA a staccarsi. Il gioco, però, rimane quello, o meglio, l'impostazione rimane la stessa e tutti gli orfani di FIFA potranno risentirsi nuovamente a casa acquistando EA Sports FC 24. Chi ha acquistato la deluxe edition ha avuto la possibilità di accedere al titolo con una settimana d'anticipo ma per chi ancora fosse indeciso, segnaliamo la possibilità di sfruttare gli ultimi giorni di pre-order e acquistare FC 24 in sconto su eBay a 62,99€ nella sua versione per PS4, applicando il codice sconto "SETTEMBRE2023".

EA Sports FC 24: codice sconto per il pre-order

In questo nuovo capitolo della serie calcistica che, come detto poche righe più su, da quest'anno cambia nome, avremo a disposizione mille possibilità di divertimento. A partire dalle esibizioni classiche, passando per la modalità allenatore e la modalità giocatore, finendo a Volta e, ovviamente, alla modalità più giocata, ovvero: Ultimate Team. All'interno di questa modalità si potrà costruire la propria squadra dei sogni, spacchettare i calciatori e comporre la formazione perfetta.

Inoltre, da quest'anno, si potranno creare delle squadre ibride, con calciatori e calciatrici. Questa novità dà un grande spazio al calcio femminile e le calciatrici diventano, così, anch'esse protagonisti del mondo del calcio. Si tratta di uno dei videogiochi, come sempre, più attesi dell'anno e la community è super appassionata ed era in trepidazione per l'arrivo e l'uscita di questo titolo. Potete sfruttare fino a dopodomani l'offerta messa in atto su eBay con cui potrete accedere ad un piccolo ma significativo sconto.

L'offerta di eBay prevede un prezzo finale di 62,99€ sul pre-order di FC 24 al quale si può accedere tramite l'applicazione del codice sconto "SETTEMBRE2023".

