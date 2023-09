EA Sports FC 24: CODICE SCONTO sul pre-order

Da quest'anno, FIFA, il videogioco di calcio che tutti hanno provato almeno una volta nella vita e che spesso ha rappresentato un grande amore ed una grande passione per tutti i videogiocatori, cambia nome. Non avremo, infatti FIFA 24 ma EA Sports FC 24 che presenterà, però, le stesse caratteristiche dei titoli precedenti. Il cambio di nome arriva in seguito ad alcune problematiche legate a licenze, partnership e collaborazioni tra Electronic Arts e la stessa FIFA. Fra pochi giorni sbarcherà sul mercato proprio EA Sports FC 24 ed eBAy mette a disposizione il codice sconto "SETTEMBRE2023" per pre-ordinare e acquistare il gioco ad un prezzo scontato: 62,99€.

EA Sports FC 24: pronti a buttare giù le porte con il codice sconto di eBay?

FC 24 è pronto a sbarcare nelle console, nei PC e nelle case di tutti i videogiocatori appassionati di calcio e non solo. L'intento è quello di offrire la classica esperienza in stile FIFA, a metà tra una simulazione realistica e un concentrato di divertimento e spettacolarità. Tante le modalità presenti: dalle più classiche esibizioni in locale, alla rinnovata e maggiormente articolata modalità carriera per passare all'Ultimate Team che, quest'anno, vedrà una grossa novità.

Sarà possibile, infatti, costruire una squadra ibrida con calciatori maschi e calciatrici femmine. Quest'ultime rappresentano la novità più interessante del gioco, con delle giocatrici che saranno le vere e proprie punte di diamante dei vostri club. Su tutte, stando ai rating, la Putellas sarà la calciatrice più forte e tutti quanti brameranno una sua carta! Non vi resta che acquistare il gioco e lanciarvi in campo, affrontando sfide su sfide.

Ribadiamo, dunque, la tipologia di offerta. eBay propone la possibilità di pre-ordinare EA Sports FC 24 a 62,99€ applicando in fase d'acquisto, nella barra dei coupon, il codice sconto "SETTEMBRE2023" e il gioco sarà bello e che fatto.

