EA Sports FC 24 al 50% di SCONTO: offerta pazzesca su Amazon

L'introduzione dell'HyperMotionV segna un incredibile passo in avanti nel realismo del gioco, rivoluzionando l'esperienza calcistica virtuale con dati volumetrici di oltre 180 partite di alto livello, inclusi tornei prestigiosi come la UEFA Champions League maschile e femminile, la Premier League e LaLiga EA SPORTS. Questa tecnologia cattura il ritmo e la fluidità del calcio reale, portandoli in modo straordinario nel contesto del gioco.

Gli stili di gioco, ottimizzati attraverso i dati di Opta, offrono un'esperienza incredibilmente realistica, andando oltre le valutazioni totali degli atleti. Dai modelli di giocatore SAPIEN realistici alle pieghe delle divise durante le azioni in campo, il motore Frostbite migliorato fornisce una straordinaria esperienza di gioco con un livello di dettaglio che restituisce ogni momento di EA SPORTS FC 24 con incredibile fedeltà al calcio reale.

Oltre al gameplay, l'esperienza complessiva di EA SPORTS FC 24 è arricchita con autenticità, dalla rappresentazione del pubblico alla telecronaca. Le funzionalità integrate assicurano un'esperienza televisiva ottimale, catturando l'atmosfera coinvolgente di una partita di calcio.

La modalità Ultimate Team consente di creare la rosa dei sogni, includendo una vasta gamma di giocatori e calciatrici del presente e del passato. Con opzioni di personalizzazione del club dentro e fuori dal campo, i giocatori possono scrivere la propria storia calcistica, scegliendo di scendere in campo come giocatore o di sedere in panchina come tecnico nella Carriera.