Oggi è l'ultimo giorno per ottenere una Nintendo Switch in regalo con Sky. Tre i pacchetti TV che offrono la console per videogiochi gratis: Sky TV e Netflix + Sky Cinema, Sky Glass + Sky TV e Netflix + Cinema, Sky TV + Sky Sport. I primi due pacchetti hanno un costo di 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi, mentre il terzo costa 30,90 euro al mese (anche in questo caso per 18 mesi). Tutte e tre le promo sono valide solo online e disponibili su questa pagina.

Nintendo Switch in regalo con le offerte Intrattenimento di Sky (ultimo giorno)

Il primo pacchetto offre tutti i contenuti di Sky TV e Netflix con il piano base (Intrattenimento Plus), con in più Sky Cinema e Paramount+ senza costi aggiuntivi. È previsto un costo di attivazione pari a 9 euro con Sky Q via Internet.

Il secondo pacchetto offre lo stesso pacchetto con in più la TV Sky Glass a partire da 11,90 euro al mese per 48 rate, con un anticipo di 25 euro invece di 125 euro. Non sono previsti costi aggiuntivi per l'attivazione.

Il terzo e ultimo pacchetto che offre una Nintendo Switch in regalo prevede tutti i contenuti di Sky TV e il pacchetto Sky Sport. Quest'ultimo include Formula 1 e MotoGP in diretta esclusiva, le coppe europee di calcio, il tennis il basket e tanti altri eventi sportivi. Al prezzo di 30,90 euro al mese per 18 mesi si aggiunge il costo di attivazione di 9 euro con Sky Q via Internet.

Per ricevere la Nintendo Switch in regalo occorre attivare il contratto entro e non oltre il 30 novembre 2023 (l'attivazione dell'offerta deve avvenire invece entro la mezzanotte di oggi) e risultare attivi con posizione di regolarità amministrativa alla data dell'11 gennaio 2024. La console per videogiochi verrà spedita entro il prossimo 31 gennaio.

Approfitta ora dell'offerta Sky per ricevere in regalo una Nintendo Swith del valore di 299 euro.

