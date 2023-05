È primavera con Mondly: accesso a vita a 41 lingue al 96% di sconto

Vorresti imparare una nuova lingua? Con così tanti metodi a disposizione, trovare l'opzione giusta può sembrare un po' complicato: Mondly è qui per semplificarti la vita.

Premiata come "App dell'anno" da Facebook e "Migliore nuova app" da Apple, Mondly è la piattaforma di apprendimento linguistico più innovativa che ci sia. Con oltre 100 milioni di download, ti offre un'esperienza di apprendimento senza precedenti che combina esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in Realtà Aumentata, per farti parlare nuove lingue come un madrelingua in pochissimo tempo.

Mondly è l'unica piattaforma che ti offre ben 41 lingue diverse, dalle più comuni come l'inglese e il francese, fino alle lingue più esotiche come il giapponese, il coreano e il turco. Ottieni l'accesso a vita a tutti questi corsi con uno sconto di ben 1.000 euro.

41 corsi, oltre 300 lezioni Mondly

Mondly unisce la scienza neurale alle tecnologie all'avanguardia per offrirti un'esperienza di apprendimento linguistico senza precedenti. La piattaforma utilizza strategie di gamification per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi linguistici il più rapidamente possibile, senza mai perdere di vista la qualità.

Grazie a Mondly, imparerai a formare frasi e a partecipare a conversazioni in pochissimo tempo, ascolterai pronunce impeccabili e accenti naturali grazie ai madrelingua professionisti, ti eserciterai in conversazioni reali con un chatbot dotato di riconoscimento vocale di prim'ordine e corsi esclusivi in Realtà Aumentata. E non solo: Mondly ti consente di iniziare l'apprendimento da qualsiasi lingua disponibile, compresa la tua lingua madre.

Con oltre 300 lezioni distribuite su 50 argomenti, lezioni giornaliere, quiz settimanali e sfide mensili, Mondly ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per imparare una nuova lingua in modo efficace e divertente. Che tu sia un principiante o un esperto, Mondly Premium è la scelta giusta per ottenere la fluidità del parlato in modo rapido e naturale.

Non perdere l'occasione di realizzare i tuoi sogni: scegli Mondly e ottieni accesso a vita a 41 corsi di lingua specializzati al prezzo incredibile di soli 89,99 euro. Non attendere oltre e approfitta della promozione a tempo limitato per ottenere subito uno sconto del 96% sull'acquisto del piano Premium.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.