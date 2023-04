È ora di cambiare hosting: con SiteGround il trasferimento è gratis

Hai già un sito web e vorresti cambiare hosting, perché insoddisfatto o per qualsiasi altro motivo? Non pagare più il trasferimento: se scegli SiteGround, infatti, è compreso gratuitamente nel prezzo. Questa società è una delle principali nel settore del web hosting e offre un'ampia gamma di piani e servizi progettati per soddisfare le esigenze di chiunque.

In occasione del 19esimo compleanno di SiteGround, non solo otterrai il trasferimento gratuito del tuo sito web, ma avrai l'opportunità di accedere a uno sconto fino all'84% su tutti i piani di hosting, che si distinguono per velocità, sicurezza e affidabilità.

I piani in offerta proposti da SiteGround sono, principalmente, tre. C'è StartUp, al prezzo di 1,99 euro, che offre risorse più limitate ma ottime per un sito web di piccole dimensioni. Ci sono poi GrowBig a 3,99 euro al mese e GoGeek a 5,99 euro mensili. Tutti e tre i piani garantiscono dominio, SSL, CDN, database ed e-mail gratuite, trasferimento dati illimitato, spazio web, backup giornalieri, possibilità di e-commerce, WordPress gestito e tanto altro.

Con SiteGround sicurezza e velocità sono garantiti grazie alla partnership con Google Cloud, che bilancia al 100% l'energia consumata dalle proprie operazioni con energia rinnovabile. Approfitta subito di questa promozione a tempo limitato e risparmia fino all'84% su tutti i piani di hosting SiteGround. Ottieni l'accesso al tutte le funzionalità e ai vantaggi inclusi, oltre al trasferimento gratuito del tuo sito web se già ti affidi a un altro servizio di hosting.

