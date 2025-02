È il momento giusto per scegliere una nuova VPN: la migliore è in offerta

La VPN da scegliere oggi è NordVPN. Chi ha bisogno di una connessione VPN senza limiti, per connettersi in sicurezza quando si utilizza una rete pubblica oppure per aggirare blocchi geografici online, può puntare oggi sul servizio che, da tempo, è considerato essere come il vero punto di riferimento del settore delle VPN.

NordVPN, oltre a una rete VPN sicura e veloce, è disponibile anche con un ottimo prezzo. Il servizio, infatti, ha un costo di 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso, in alternativa al piano mensile da 12,99 euro.

Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, tramite il link qui di sotto.

Perché scegliere NordVPN

Ci sono tanti motivi che spingono a preferire NordVPN rispetto ad altri servizi di questo tipo. Il primo è sicuramente la sicurezza. Chi sceglie NordVPN può contare su una suite di servizi pensati per garantire l'uso sicuro e senza tracciamento della rete, con la crittografia del traffico dati che garantisce una protezione dei propri dati con una politica no log che assicura l'assenza di un monitoraggio dell'attività dell'utente.

NordVPN, inoltre, mette a disposizione un network di migliaia di server, sparsi in tutto il mondo, che consente di "spostare" il proprio IP in un altro Paese e, quindi, aggirare i blocchi geografici e le censure online. La VPN può essere utilizzata da 10 dispositivi per account, anche in contemporanea, garantendo agli utenti la possibilità di utilizzo su tutti i propri dispositivi. Il servizio, inoltre, non ha limiti di banda e di traffico.

Con la promozione in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo scontato di 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Si tratta dell'occasione giusta per accedere a una VPN completa e sicura, con un prezzo contenuto. C'è anche la versione Plus che costa 1 euro in più al mese e include il sistema Threat Protection che garantisce una protezione contro le minacce informatiche. La promo è disponibile di seguito.

