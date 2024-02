È il momento giusto per avere Sky e Netflix insieme: Intrattenimento Plus in offerta a 14,90€ al mese

Intrattenimento plus è il piano Sky che include le serie e gli show di Sky TV e l'intero catalogo di Netflix. In queste ore è possibile attivarlo online a partire da 14,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 30 euro.

Al di là dell'ottimo prezzo, febbraio è uno dei mesi migliori per scegliere Intrattenimento plus. A partire dal 16 febbraio, ad esempio, fa il suo debutto Un amore, la nuova serie Sky Original con protagonisti Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti. Senza dimenticare che su Netflix è disponibile la serie evento del momento - Griselda - con l'attrice colombiana Sofia Vergara nei panni della donna d'affari colombiana Griselda Blanco.

Offerta Sky: Intrattenimento plus a 14,90 euro al mese per 18 mesi

Ad oggi, Intrattenimento plus è il piano migliore di Sky per qualità e quantità di contenuti disponibili. Merito dell'abbinamento Sky TV + Netflix.

Sky TV include le serie, gli show e i documentari di Sky, con Sky Atlantic e Sky Uno come canali di riferimento per gli appassionati di serie tv e show per tutta la famiglia di Sky. Tra le novità più interessanti delle ultime settimane segnaliamo i nuovi episodi di True Detective e il debutto de La Favorita del Re (con Isabelle Adjani). Sempre questo mese, inoltre, la nuova edizione di MasterChef entrerà nel vivo, in attesa della finalissima.

Approfitta dell'ultima offerta Sky per il piano Intrattenimento Plus: Sky TV e Netflix insieme a soli 14,90 euro al mese per 18 mesi, a fronte di un prezzo di listino complessivo di 30 euro. Maggiori informazioni su questa pagina o cliccando su uno dei bottoni presenti all'interno del nostro articolo.

