È il momento giusto per aprire un sito: hosting a partire da 1,49€

Una delle componenti fondamentali che costituiscono un sito web è l'hosting: possiamo considerarlo lo spazio vero e proprio che occupano le pagine nel web. Alcune soluzioni sono più economiche, altre più intuitive e user-friendly: l'importante è scegliere un servizio affidabile, veloce e - perché no - anche vantaggioso economicamente.

Un'ottima soluzione è Hostinger, una delle più conosciute aziende di web hosting, che in occasione del Black Friday ha lanciato uno sconto davvero interessante: fino all'80% di sconto sui piani hosting di 4 anni, con dominio gratuito incluso, SSSL e protezione DDoS. È il momento giusto per aprire un sito web, se avevi intenzione di farlo.

Ecco cosa offrono i piani Hostinger

Hostinger è una piattaforma che si contraddistingue per essere semplice e intuitiva, nonché facile da configurare. Pubblicare un sito web è semplice quanto cliccare un semplice pulsante, dal momento che Hostinger mette a disposizione tutto ciò di cui hai bisogno in modo chiaro. Per coloro che sono alle prime armi, la piattaforma offre installazione automatica di WordPress con backend alimentato dalla cache LiteSpeed e ottimizzazione avanzata che garantisce siti web veloci, affidabili e sicuri.

Data la sua natura particolarmente user-friendly, Hostinger è la soluzione ideale sia per progetti di piccola che di grande scala: basta scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze e adattarlo man mano che il tuo sito web cresce. I piani che Hostinger mette a disposizione sono tre:

Single Web Hosting , la scelta ideale per i principianti, in sconto a 1,49 euro al mese

, la scelta ideale per i principianti, in sconto a al mese Premium Web Hosting , piani perfetti per siti web personali, in offerta a 2,49 euro al mese

, piani perfetti per siti web personali, in offerta a al mese Business Web Hosting, ottimizzato per le piccole e medie imprese, a soli 3,99 euro al mese

Tutti i piani includono SSL gratuito illimitato, WordPress gestito, tool costruttore di siti web e accesso GIT, ma quelli più costosi aggiungono alcune funzionalità interessanti come dominio ed e-mail gratuite, larghezza di banda illimitata e backup giornalieri. Clicca qui per accedere alla promozione dedicata al Black Friday: ancora per poche ore potrai ottenere un esclusivo sconto fino all'80% per acquistare tutti i piani di hosting WordPress.

