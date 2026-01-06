È il momento di scegliere Kena: tanti Giga in 5G a prezzo ridotto, ecco le offerte

Kena Mobile è oggi un punto di riferimento del mercato di telefonia mobile, con tante offerte che includono Giga in 5G e prezzi bassi e fissi. L'operatore virtuale di TIM può accontentare tutti, con offerte disponibili sia con portabilità del numero che richiedendo un nuovo numero di cellulare. Le promozioni sono disponibili direttamente tramite il sito ufficiale di Kena Mobile, accessibile qui di sotto. Da segnalare che la consegna della SIM è sempre gratuita ed è anche possibile richiedere una eSIM.

Tutte le offerte Kena da attivare a gennaio 2026

Il primo gruppo di offerte da considerare riguarda le promozioni riservate a clienti di operatori selezionati e, in particolare, a chi passa a Kena da:

Iliad, Ho, Poste Mobile, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, BT Enia Mobile, BT Mobile, China Mobile, Conexo Technologies, Daily Telecom, Digi Mobile, Dimensione, Elite Mobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, Massima Energia, NetValue, Noitel, Noverca, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Segnoverde, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu

Per questi clienti è possibile attivare una delle seguenti offerte:

minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 4G e 5G al costo di 5,99 euro al mese ;

al costo di ; minuti illimitati, 200 SMS e 350 GB in 4G e 5G al costo di 7,99 euro al mese ;

al costo di ; minuti illimitati, 200 SMS e 450 GB in 4G e 5G al costo di 9,99 euro al mese;

In aggiunta, è disponibile il Pack a 6 mesi (con bonus mensili) che include:

minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 4G e 5G al mese al costo di 29,99 euro per 6 mesi

In caso di portabilità da Vodafone, WINDTRE, Very Mobile e TIM è possibile optare sulla seguente promo:

minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB in 4G e 5G al costo di 11,99 euro al mesi:

Per chi richiede un nuovo numero, infine, ci sono le seguenti offerte:

minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 4G e 5G al costo di 5,99 euro al mese

al costo di minuti illimitati, 200 SMS e 350 GB in 4G e 5G al costo di 7,99 euro al mese

al costo di minuti illimitati, 200 SMS e 450 GB in 4G e 5G al costo di 9 ,99 euro al mese

al costo di minuti illimitati, 200 SMS e 600 GB in 4G e 5G al costo di 11,99 euro al mese

A queste si aggiunge il pack di 6 mesi:

minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 4G e 5G al mese al costo di 29,99 euro per 6 mesi

Tutte le offerte sono disponibili tramite il sito ufficiale di Kena. Le promo saranno disponibili solo per un periodo di tempo limitato

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.