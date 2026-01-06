È il momento di scegliere Kena: tanti Giga in 5G a prezzo ridotto, ecco le offerte

Kena Mobile è oggi un punto di riferimento del mercato di telefonia mobile, con tante offerte che includono Giga in 5G e prezzi bassi e fissi. L'operatore virtuale di TIM può accontentare tutti, con offerte disponibili sia con portabilità del numero che richiedendo un nuovo numero di cellulare. Le promozioni sono disponibili direttamente tramite il sito ufficiale di Kena Mobile, accessibile qui di sotto. Da segnalare che la consegna della SIM è sempre gratuita ed è anche possibile richiedere una eSIM.
Tutte le offerte Kena da attivare a gennaio 2026
Il primo gruppo di offerte da considerare riguarda le promozioni riservate a clienti di operatori selezionati e, in particolare, a chi passa a Kena da:
- Iliad, Ho, Poste Mobile, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, BT Enia Mobile, BT Mobile, China Mobile, Conexo Technologies, Daily Telecom, Digi Mobile, Dimensione, Elite Mobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, Massima Energia, NetValue, Noitel, Noverca, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Segnoverde, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu
Per questi clienti è possibile attivare una delle seguenti offerte:
- minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 4G e 5G al costo di 5,99 euro al mese;
- minuti illimitati, 200 SMS e 350 GB in 4G e 5G al costo di 7,99 euro al mese;
- minuti illimitati, 200 SMS e 450 GB in 4G e 5G al costo di 9,99 euro al mese;
In aggiunta, è disponibile il Pack a 6 mesi (con bonus mensili) che include:
- minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 4G e 5G al mese al costo di 29,99 euro per 6 mesi
In caso di portabilità da Vodafone, WINDTRE, Very Mobile e TIM è possibile optare sulla seguente promo:
- minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB in 4G e 5G al costo di 11,99 euro al mesi:
Per chi richiede un nuovo numero, infine, ci sono le seguenti offerte:
- minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 4G e 5G al costo di 5,99 euro al mese
- minuti illimitati, 200 SMS e 350 GB in 4G e 5G al costo di 7,99 euro al mese
- minuti illimitati, 200 SMS e 450 GB in 4G e 5G al costo di 9,99 euro al mese
- minuti illimitati, 200 SMS e 600 GB in 4G e 5G al costo di 11,99 euro al mese
A queste si aggiunge il pack di 6 mesi:
- minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 4G e 5G al mese al costo di 29,99 euro per 6 mesi
Tutte le offerte sono disponibili tramite il sito ufficiale di Kena. Le promo saranno disponibili solo per un periodo di tempo limitato
