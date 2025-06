È il momento di recuperare le vecchie stagioni di The Bear su Disney+

A fine mese, sulla piattaforma streaming Disney+, è in programma l'arrivo della quarta stagione di The Bear. L'attesissima stagione della serie FX farà il suo debutto il prossimo 26 giugno.

Se per qualche strano motivo non avete visto nemmeno un episodio della pluri-premiata serie con protagonista Jeremy Allen-White (nella foto di copertina), è arrivato il momento di recuperare. Tutte e tre le precedenti stagioni sono disponibili in esclusiva su Disney+.

Potete iniziare con l'abbonamento più economico: costa 5,99 euro al mese e non prevede alcun tipo di vincolo, perciò potete scegliere alla fine di ogni mese se rinnovare o meno: nel caso decidiate di disdire il rinnovo, non vi sono da pagare costi aggiuntivi.

Di cosa parla la serie The Bear

La serie racconta la storia di Carmy Berzatto, un giovane chef che, dopo aver lavorato in un lussuoso ristorante statunitense per un paio anni, torna nella sua Chicago avendo ereditato la gestione di una piccola paninoteca dal fratello Michael (morto suicida). L'obiettivo di Carmy è risollevare il locale dallo squallore in cui attualmente versa: la sua si preannuncia un'impresa quasi impossibile, sia alla luce di uno staff indisciplinato sia per le condizioni igienico-sanitarie disastrose.

A interpretare il giovane chef Carmy Berzatto è l'attore americano Jeremy Allen White. Proprio grazie a questo ruolo, la sua carriera ha spiccato definitivamente il volo, come testimonia il lavoro in uscita nell'autunno di quest'anno (Deliver Me From Nowher, il biopic su Bruce Springsteen). D'altronde i tanti riconoscimenti personali parlano chiaro: due Golden Globe come Miglior attore in una serie commedia o musicale e un Emmy come Miglior attore protagonista in una serie commedia.

Di seguito condividiamo il trailer ufficiale della prima stagione di The Bear: tutti gli episodi delle prime tre stagioni sono disponibili su Disney+.

