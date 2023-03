È il momento di passare a NordPass Premium: abbonati a metà prezzo

Hai mai perso tempo cercando di recuperare la password di un account? Oppure utilizzi le stesse credenziali per tutti i tuoi profili? Questo è il momento giusto per cambiare "rotta": NordPass, uno tra i migliori password manager del settore, ti offre - in occasione dell'arrivo della primavera - uno sconto mai visto del 50% sul piano Premium biennale. A metà prezzo ottieni il massimo dei vantaggi in termini di semplicità, velocità e funzionalità. La promozione è a tempo limitato, quindi se vuoi ottenere un buon risparmio sul perfetto vault digitale in grado di tenere al sicuro i tuoi dati più importanti, approfittane prima che sia troppo tardi.

Perché passare a NordPass Premium oggi stesso

NordPass è un gestore password completo, progettato per aiutare gli utenti a creare password uniche e complesse e gestirle in modo sicuro. Non dovrai mai più preoccuparti di utilizzare chiavi di accesso deboli oppure riutilizzare le stesse per più account: ci pensa a tutti NordPass. Il servizio offre diverse funzionalità, tra cui autofill per inserire automaticamente le credenziali di accesso nei siti web, semplificando così il processo di login e migliorandone la sicurezza. A proposito di sicurezza, la piattaforma utilizza l'algoritmo di crittografia XChaCha20 per proteggere password e dati sensibili, garantendo inaccessibilità a terzi o malintenzionati.

Tutti questi vantaggi, a cui si aggiungono il generatore di password complesse, autenticazione a più fattori e archiviazione di un numero illimitato di password, sono inclusi anche nella versione gratuita. Perché, quindi, dovresti passare a NordPass Premium? La risposta sta nelle funzionalità esclusive che la piattaforma offre ai suoi utenti. Qualche esempio? Potrai condividere le password in modo sicuro e passare da un dispositivo all'altro illimitatamente, senza dover effettuare ogni volta un nuovo accesso. Inoltre, avrai a disposizione funzioni extra come "Salute Password", che ti aiuta a identificare password deboli, vecchie o riutilizzate, e "Data Breach Scanner", in grado di individuare i tuoi dati in qualsiasi violazione dati conosciuta, avvisandoti.

Questo è il momento giusto per passare a NordPass Premium: approfitta della promozione a tempo limitato per sottoscrivere un abbonamento biennale con un taglio a metà del prezzo, che da 71,76 euro passa a 35,76 euro all'anno - pari a soli 1,49 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.