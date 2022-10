È già Black Friday con NordVPN: risparmi subito più di 140€

Siamo nel periodo di Halloween, ma NordVPN fa di più e si proietta già al Black Friday. Abbonandoti adesso puoi ricevere subito oltre 140 euro di sconto e addirittura 3 mesi gratis che si aggiungerebbero direttamente al tuo abbonamento.

Cosa significa? Scegli il piano biennale, sfrutta l'offerta esclusiva valida ancora per poco e sottoscrivi la tua iscrizione a soli 99,63 € invece di 223,83 €. Risparmi un sacco di soldi e ricevi 3 mesi gratis aggiuntivi: praticamente avrai 15 mesi di NordVPN a meno di 100 euro.

NordVPN: la scelta giusta per una connessione internet veramente privata e sicura

Avrai sentito parlare più volte di NordVPN. Questo perché si tratta della rete virtuale privata più conosciuta di internet che ti permette di avere velocità, oltre 5600 server tra cui scegliere, supporto per 6 dispositivi e molto altro ancora.

Grazie a NordVPN puoi goderti la tua esperienza di navigazione su internet in totale privacy. Una volta che hai attivato il servizio vieni infatti inserito in una sorta di tunnel in cui nessuno può sbirciare al suo interno: hai la facoltà di modificare il tuo indirizzo IP e oscurare la tua posizione virtuale senza che nessuno possa scoprirlo.

Il servizio offerto dalla piattaforma protegge il tuo traffico online con una tecnologia di crittografia all'avanguardia: una cosa che ti permette di tenere al sicuro i tuoi dati sensibili mentre navighi su reti WiFi, anche quelle pubbliche.

Inoltre, hai dei vantaggi legati più all'entertainment, con accesso illimitato ai tuoi contenuti preferiti da qualsiasi parte del mondo. Bypassi la censura, non hai alcun limite di larghezza di banda e vai oltre le limitazioni degli IPS.

Il tutto con un'assistenza clienti attiva 24/7, un'applicazione dedicata, il supporto a numerose piattaforme, inclusi PC, Mac, smartphone, console da gioco, router, browser e quant'altro ancora. Scegli adesso NordVPN, approfitta del Black Friday anticipato, risparmi più di 140 euro e hai 3 mesi gratis. Serve altro?

