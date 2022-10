E-commerce: la soluzione più semplice ed economica per realizzarne uno

Hai deciso di fare il grande passo e aprire il tuo e-commerce? Serverplan ha la soluzione che fa per te: con il piano Hosting WooCommerce hai subito tutto quello che ti serve per inaugurare il tuo negozio online in tutta comodità, con aggiornamenti automatici e server localizzati in Italia.

E se possiedi già un ecommerce basato su WooCommerce non preoccuparti perché, incluso nel prezzo, hai anche la migrazione gratuita del tuo sito web, con database ed email, grazie al tool che ti permette di farlo con un solo click.

Piano hosting WooCommerce: perché scegliere i servizi Serverplan

Con Serverplan puoi iniziare subito a creare il tuo primo ecommerce senza spendere troppo. Con il pacchetto " Startup WooCommerce" puoi dar vita ad un portale basato sul famoso plug-in di WordPress che ti dà la possibilità di personalizzare totalmente il tuo negozio online in pochi minuti.

Inclusi nel pacchetto trovi:

1 dominio gratuito per sempre

20 GB di spazio su SSD

50 account email

Traffico web illimitato

La possibilità di creare fino a 20 database su dischi SSD

Pannello di controllo cPanel per una gestione più semplice del tuo sito web

Backup giornaliero automatico

Certificato SSL Let's Encrypt

Protezione anti malware e anti attacco con Bitninja

Migrazione gratuita con tool one click

Plug-in WooCommerce preinstallato

Aggiornamenti automatici garantiti

Cache preinstallata

Accesso SSH/WP-CLI/GIT

Staging con un solo click per creare una copia immediata del sito web prima di andare online

I migliori plugin di WordPress preinstallati e temi tra cui scegliere

Il prezzo? Solo 69€ + IVA all'anno e hai tutto quello che ti serve per cominciare con la tua attività o per migrare un progetto già esistente. In alternativa, se hai un sito web già avviato da diversi anni potresti aver bisogno di un pacchetto più consistente: Enterprise Plus WooCommerce, a 210€ l'anno, che ti offre maggior spazio e alcune funzionalità esclusive.

Con Serverplan hai il miglior piano hosting WooCommerce che ti garantisce un progetto già gestito e configurato con le migliori impostazioni di velocità e sicurezza, diversi plugin e il tema Storefront. Il tuo lavoro sarà semplicemente quello di caricare i prodotti e cominciare a vendere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.