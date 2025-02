E-commerce e truffe online: ecco come difendersi e cosa fare

Con l’espansione dell’ecommerce, le opportunità di fare acquisti comodamente da casa sono cresciute notevolmente. Tuttavia, questo comporta anche dei rischi, soprattutto per quanto riguarda le truffe online. Ogni giorno, infatti, vengono creati nuovi siti fraudolenti che offrono offerte irresistibili e sconti apparentemente incredibili, ma che in realtà sono solo inganni.

Un esempio recente è quello del finto ecommerce dei "fratelli Tagliabue", che proponeva abbigliamento a prezzi vantaggiosi ma in realtà rivendeva merce proveniente dall’Asia, rivelandosi una truffa. Il problema è che spesso, quando ci si accorge della frode, il pagamento è già stato effettuato.

Martina Di Nanni, commissario capo del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, sottolinea l’importanza di agire rapidamente in questi casi. Se si cade vittima di una truffa, è fondamentale denunciare subito l'incidente. La velocità nell’intervenire consente di interrompere il flusso di denaro e bloccare la transazione entro poche ore. Inoltre, facendo denuncia, si può chiedere alla propria banca o alla società che gestisce il pagamento di recuperare l'importo pagato.

Come proteggersi da queste truffe

Il tempismo è cruciale anche per facilitare le indagini della polizia. Le forze dell’ordine, infatti, possono risalire più facilmente ai responsabili del sito truffaldino, soprattutto se la denuncia viene fatta prontamente. Tuttavia, quando i siti sono registrati all’estero, le indagini tendono a essere rallentate. Questo perché le organizzazioni dietro queste truffe spesso agiscono in maniera evasiva, cambiando continuamente indirizzi online e portali, rendendo il lavoro investigativo più arduo.

Non tutti i siti di ecommerce che utilizzano il sistema del dropshipping sono truffaldini. In questo caso, si tratta di una pratica legale, dove il sito funge da intermediario e rivende prodotti di altri senza possederli. Tuttavia, il discorso cambia quando un sito inganna i propri clienti con false informazioni. Ad esempio, il sito dei "fratelli Tagliabue" usava immagini e profili creati tramite intelligenza artificiale, ingannando gli utenti facendoli credere che si trattasse di un'azienda legittima.

Per evitare di cadere in queste truffe, è consigliabile sempre fare qualche ricerca prima di procedere con un acquisto online. Controllare le recensioni di altri utenti e cercare informazioni sul sito tramite i motori di ricerca è un buon modo per accertarsi della sua affidabilità. Se si trovano segnalazioni negative o indizi di frode, è meglio evitare di acquistare. In generale, è sempre utile esercitare una certa dose di diffidenza quando si acquistano prodotti online, soprattutto da siti poco conosciuti.