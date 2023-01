Dynon Metrics SSD Esterna: Amazon mette in GRANDE OFFERTA l'unità

Mancanza di spazio su disco, trasporto di una mole considerevole di essi da una parte all'altra in modo sicuro in mancanza di una connessione importante o di un cloud che soddisfi le nostre esigenze, una periferica che contenga il nostro mondo e che ci permetta di farlo ad una velocità che rispetti gli standard moderni. Sono molti i motivi per cui nella vita lavorativa e in quella di tutti i giorni, è necessario avere tra le mani una memoria SSD esterna di buona fattura, e Dynon Metrics lo sa bene, motivo per cui continua a fornircene sempre di migliori, tra cui la SSD da 256 GB di cui vi parliamo.

Se non possedete ancora un articolo di questa portata, sappiate che se applicherete il coupon su Amazon la SSD esterna Dynon Metrics da 256 GB vi costerà solo 48,71€, al contrario del prezzo totale che sarebbe stato altrimenti di 74,95€.

SSD Esterna Dynon Metrics: velocità e spazio

Aver e con sé una mole di dati assurda è parte integrante del mondo del lavoro moderno, che richiede oltre a ciò anche una velocità sempre crescente tra copia e passaggio di essi, in rete e su disco. Le unità SSD esterne sono ciò che di meglio si può offrire con un supporto fisico.

La SSD esterna di Dynon Metrics di cui vi parliamo presenta una colorazione in lega d'argento, e sfrutta una tecnologia di connettività USB 3.0, ormai indispensabile. Questa SSD da 256 GB può raggiungere addirittura la velocità di 300 MB/s per il caricamento e lo scaricamento dei dati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.