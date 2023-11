Durante le vacanze di Natale gioca a Risiko: MAXI PROMO Black Friday sul gioco da tavolo

Risk è un popolare gioco da tavolo di strategia e conquista territoriale. Creato dal francese Albert Lamorisse nel 1957. Oggi su Amazon è presente uno sconto del 22% per un prezzo finale di 24,99€ proprio sul gioco da tavolo: Risiko.

Conquista 24 territori: Risiko in offerta super su Amazon

Il classico gioco da tavolo, Risiko, fa il suo ritorno con la nuovissima edizione del 2023, proposta da Editrice Giochi. Questo intramontabile passatempo, ideale per gruppi da 3 a 6 giocatori, continua a catturare l'immaginazione di famiglie e amici.

Risiko è un coinvolgente gioco di strategia che sfida i partecipanti a pianificare e eseguire mosse tattiche per conquistare territori e raggiungere obiettivi segreti. I giocatori scelgono il colore del proprio esercito e distribuiscono le armate con l'obiettivo di attaccare e occupare nuovi territori.

Questo gioco è pensato per serate in famiglia, offrendo non solo intrattenimento ma anche un'opportunità di competizione amichevole. Con l'implementazione della regola Time Attack, Risiko diventa ancora più adatto a partite veloci, rendendo ogni sessione di gioco un'esperienza dinamica e coinvolgente.

Editrice Giochi, produttrice di Risiko, è rinomata per offrire una vasta gamma di giochi da tavolo e di società per tutte le età. Dai classici come domino, mahjong e scacchi, a giochi strategici e di carte, la loro offerta soddisfa le esigenze di famiglie e amici in cerca di divertimento. All'interno della scatola di Risiko troverete un completo set di gioco, compreso un tabellone, 6 eserciti di colori diversi, un set da 74 carte, 6 dadi e un libro con le istruzioni del gioco.

Oggi su Amazon il gioco da tavolo: Risiko, viene venduto a 24,99€ con uno sconto applicato del 22% in occasione del Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.