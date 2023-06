Due nuove promo Internxt, tra sconti e piani gratis

Sei preoccupato per la sicurezza dei tuoi dati online? Desideri una soluzione di archiviazione cloud che offra un alto livello di protezione e un accesso conveniente? Internxt è la soluzione che stai cercando: con le promozioni attualmente in corso, affidarsi al cloud crittografato di Internxt è ancora più conveniente.

Internxt ti offre un'opportunità unica di provare il loro servizio gratuitamente con un piano che include 10 GB di spazio per tutti i tuoi file. Ma se hai bisogno di più spazio di archiviazione, per te c'è un'offerta limitata che ti consente di risparmiare il 90% sul piano da 2 TB.

Crittografia end-to-end per la massima sicurezza

Una delle caratteristiche più interessanti di Internxt è la crittografia end-to-end. Ogni file che carichi nell'archivio viene crittografato direttamente sul tuo dispositivo, garantendo che solo tu abbia il pieno controllo dei tuoi dati. Nessun'altro, nemmeno Internxt, può accedere ai tuoi file senza la tua autorizzazione.

Internxt va oltre la sicurezza offrendo anche un'elevata affidabilità grazie all'utilizzo di server decentralizzati. Con la sincronizzazione automatica su tutti i tuoi dispositivi, inoltre, avrai sempre i tuoi file a portata di mano senza la necessità di trasferimenti manuali o preoccupazioni di perdere dati.

La piattaforma prende sul serio la tua privacy e rispetta rigorosamente le normative, inclusa la conformità al GDPR. Non solo il servizio è sicuro al 100%, ma è stato anche verificato e certificato in modo indipendente da Securitum, la principale società di penetration testing in Europa.

Con Internxt, puoi sperimentare la protezione avanzata offerta dal cloud storage open source e crittografato, senza spendere nemmeno un centesimo grazie al piano gratuito da 10 GB. In alternativa, puoi approfittare dell'ottimo sconto del 90% e ottenere 2 TB di spazio cloud a soli 10 euro all'anno, per il primo anno di servizio.

