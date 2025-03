DuckDuckGo potenzia il suo strumento di ricerca AI

DuckDuckGo ha grandi progetti per incorporare l’AI nel suo motore di ricerca. L'azienda ha appena annunciato che le sue risposte generate dall'AI, che appaiono per determinate query sul suo motore di ricerca, sono uscite dalla versione beta e ora ricavano informazioni da tutto il web, non solo da Wikipedia. Presto la ricerca web verrà integrata nel suo chatbot AI, anch’esso uscito dalla versione beta.

DuckDuckGo ha lanciato per la prima volta la funzionalità delle risposte AI nel 2023, con il nome di DuckAssist. Questa è pubblicizzata come una versione meno fastidiosa di strumenti come le panoramiche AI ​​di Google ed è progettata per offrire risposte più concise. Inoltre, gli utenti possono anche regolare la frequenza con cui visualizzarle, inclusa la disattivazione completa delle risposte. Chi ha impostato le risposte generate dall'intelligenza artificiale di DuckDuckGo su "spesso", le vedrà comunque solo circa il 20% delle volte, anche se l'azienda prevede di aumentare la frequenza in futuro. Come dichiarato da Gabriel Weinberg, CEO e fondatore di DuckDuckGo alla redazione di The Verge: "Vorremmo aumentare questo aspetto nel tempo. È un altro aspetto importante su cui stiamo lavorando... Vogliamo rimanere piuttosto conservativi. Non vogliamo presentarlo alle persone se non pensiamo che sia giusto".

DuckDuckGo: le altre novità di Duck.ai

Alcune delle risposte AI di DuckDuckGo aprono una casella per domande di follow-up, reindirizzando l’utente a una conversazione con il suo chatbot Duck.ai. Come nel caso delle sue risposte assistite dall'intelligenza artificiale, non si ha bisogno di un account per usare Duck.ai e ha la stessa enfasi sulla privacy. Consente di passare da GPT-4o mini, o3-mini, Llama 3.3, Mistral Small 3 e Claude 3 Haiku, con il vantaggio di poter interagire con ogni modello in modo anonimo nascondendo il tuo indirizzo IP. DuckDuckGo ha anche accordi con la società di intelligenza artificiale dietro ogni modello per garantire che i tuoi dati non vengano utilizzati per l'addestramento.

Duck.ai ha anche lanciato una funzionalità chiamata Chat recenti, che memorizza le conversazioni precedenti localmente sul tuo dispositivo anziché sui server di DuckDuckGo. Nelle prossime settimane, Duck.ai aggiungerà il supporto per la ricerca web, che dovrebbe migliorare la sua capacità di rispondere alle domande. L'azienda sta anche lavorando per aggiungere l'interazione vocale su iPhone e Android, insieme alla possibilità di caricare immagini e porre domande su di esse. Weinberg ha affermato che Duck.ai rimarrà sempre gratuito. Tuttavia, l'azienda sta valutando di includere l'accesso a modelli di intelligenza artificiale più avanzati con il suo abbonamento da 9,99 dollari al mese. Gli utenti possono provare il chatbot di DuckDuckGo sul sito web Duck.ai o sul browser. Infine, possibile già trovare risposte assistite dall'intelligenza artificiale nel motore di ricerca DuckDuckGo.