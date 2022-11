DuckDuckGo lancia Tracking Protection per Android

Il motore di ricerca DuckDuckGo ha da poco reso disponibile in Open Beta per tutti gli utenti Android il suo App Tracking Protection. La funzione si rivela estremamente utile, in quanto consente di bloccare i tracker di terze parti in tutte le app installate sul dispositivo in uso.

DuckDuckGo: blocco dei tracker di terze parti nelle app installate

Per chi non ne fosse a conoscenza l'app DuckDuckGo per Android è un browser Web incentrato sulla privacy, un motore di ricerca e un'utility di protezione dei dati. Può contare su un numero di download sul Play Store superiore ai 10 milioni e include numerose funzionalità per preservare le informazioni, tra cui l'anonimato delle query di ricerca, il blocco dei tracker nascosti, la protezione del tracciamento delle email, l'auto-HTTPS e la cancellazione della cronologia di navigazione con un solo tap.

La nuova funzione appena introdotta aiuta a bloccare i tracker di terze parti nelle app installate sullo smartphone, il che significa privacy più completa e targeting decisamente meno inquietante. DuckDuckGo promette inoltre uno strumento ancor più potente del sistema di protezione di casa Apple, capace di bloccare automaticamente tutti i tracker nascosti.

Il suo funzionamento è abbastanza semplice: basta attivare l'App Tracking Protection dall'app DuckDuckGo, accedendo alla sezione Impostazioni e da quel momento ogni richiesta di tracking viene rilevata e bloccata. É anche possibile controllare quali informazioni vengono raccolte, quali sono le app e le reti di tracking coinvolte. Nessun dato viene condiviso con server esterni, in quanto viene sfruttata una connessione VPN locale.

Trattandosi di uno soluzione ancora in versione beta, è però bene tenere presente che il suo funzionamento non è attualmente completamente ottimizzato.