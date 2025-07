DuckDuckGo introduce il filtro per immagini AI: come funziona e perché è importante

Nel panorama digitale odierno, la ricerca di autenticità e trasparenza è diventata una priorità imprescindibile per gli utenti che desiderano navigare in un web sempre più affollato da contenuti artificiali.

In risposta a questa esigenza crescente, DuckDuckGo ha introdotto una nuova funzionalità pensata per offrire risultati di ricerca più autentici e privi di immagini generate dall’AI. Questa innovazione segna un passo importante verso una maggiore affidabilità delle informazioni online e una migliore esperienza utente, consolidando ulteriormente la reputazione del motore di ricerca come baluardo della privacy e della trasparenza.

Come funziona la ricerca

La nuova opzione, pensata per rispondere al dilagare delle immagini AI nei risultati di ricerca, è accessibile in modo estremamente intuitivo. Una volta avviata una ricerca nella sezione Images, basta cliccare sulla barra delle impostazioni e selezionare “Hide” dal menu dedicato.

Questa preferenza viene automaticamente memorizzata, garantendo che tutte le future ricerche visive siano coerenti con la scelta dell’utente. Per chi desidera una soluzione ancora più immediata, è disponibile anche la possibilità di iniziare direttamente le proprie ricerche da noai duckduckgo com, il portale dedicato che applica di default il filtro anti-AI.

Blocklist open source

Il funzionamento tecnico di questa novità si basa su una blocklist open source, che raccoglie oltre mille siti noti per pubblicare AI generated images. Questa lista, mantenuta manualmente e aggiornata costantemente, include progetti collaborativi come uBlockOrigin e la più recente uBlacklist Huge AI Blocklist.

Pur non potendo assicurare una copertura totale del fenomeno, i test condotti dagli sviluppatori dimostrano che il filtro è in grado di eliminare con grande efficacia la maggior parte delle immagini artificiali dai risultati, offrendo così agli utenti una selezione di contenuti più autentici e affidabili.

Vantaggi di questa innovazione

I vantaggi di questa innovazione sono molteplici e coinvolgono una vasta gamma di utenti: dai professionisti dell’immagine, come designer e giornalisti, agli studenti e ai semplici navigatori che desiderano visualizzare l’aspetto reale di oggetti, luoghi o persone.

In un’epoca segnata da una crescente disinformazione visiva, strumenti come questo si rivelano fondamentali per tutelare la privacy e preservare la fiducia nei contenuti che circolano online.