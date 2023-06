DuckDuckGo: browser disponibile per PC Windows

Dopo aver fatto capolino nei mesi scorsi su macOS, oggi il browser di DuckDuckGo viene finalmente reso disponibile pure per i sistemi operativi Windows. Per il momento, è bene tenerlo presente, si tratta ancora di una versione beta.

DuckDuckGo: ecco il browser per Windows

Lo sviluppatore sottolinea quelli che sono i principali punti di forza del navigatore e cosa differenzia questa soluzione dalla concorrenza. Tutto è incentrato sulla privacy.

In primo luogo, c'è il Duck Player, un lettore che consente di guardare i video di YouTube in streaming senza l’interruzione delle inserzioni pubblicitarie e senza che la piattaforma vada a raccogliere informazioni in merito alla cronologia.

È altresì disponibile il blocco del tracciamento (3rd-party Tracker Loading Protection), la tecnologia Smarter Encryption per proteggere tutte le informazioni che vengono trasmesse e ricevute, un tool per la gestione dei cookie pop-up che impedisce l’acquisizione automatica del consenso tramite i dark design pattern, la possibilità di utilizzare un indirizzo email @duck.com per le registrazioni online e il Fire Button tramite cui si possono eliminare rapidamente tutte le attività recenti.

Ci sono pure un adblocker e un password manager che consente di memorizzare in modo sicuro le password per effettuare l'acesso ai propri account.

Con i prossimi aggiornamenti, poi, saranno introdotte ancora altre funzioni, come il supporto alle estensioni.

Per provare e scaricare il nuovo browser su Windows, può farlo collegandoti alla sezione appositamente dedicata presente sul sito ufficiale. Da notare che al momento dell'installazione, dopo il primo avvio, viene proposta una procedura per importare preferiti e dati d'accesso da altri browser.