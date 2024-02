DualSense: il miglior controller al mondo IN MAXI SCONTO su Amazon

Il controller wireless DualSense per PS5 offre un'esperienza di gioco rivoluzionaria. Dotato di feedback aptico ed effetti grilletto dinamici, il DualSense permette ai giocatori di vivere sensazioni tattili realistiche e coinvolgenti mentre esplorano mondi virtuali e affrontano sfide mozzafiato. Il design ergonomico e confortevole del DualSense include un microfono integrato e il tasto "Crea", integrati in modo fluido per un accesso intuitivo durante le sessioni di gioco.

La comunicazione con gli amici online è semplificata grazie al microfono integrato e al jack per cuffie da 3,5 mm, che permette di collegare un auricolare per una chat cristallina. Il tasto Mute dedicato consente di disattivare l'acquisizione della voce in qualsiasi momento, garantendo flessibilità e controllo durante le conversazioni online.

Con il pulsante Crea, i giocatori possono catturare e condividere i momenti più epici dei loro giochi in tempo reale, creando contenuti unici e condividendo le loro avventure con il mondo. Il USB Type-C consente di caricare il controller durante la riproduzione, garantendo una continuità di gioco senza interruzioni.

Infine, l'accelerometro e il giroscopio integrati offrono un rilevamento del movimento intuitivo nei giochi compatibili, consentendo ai giocatori di controllare e interagire con il gameplay in modo naturale e immersivo. Il DualSense è più di un semplice controller: è un'esperienza di gioco che coinvolge tutti i sensi e trasforma ogni partita in un'avventura indimenticabile.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto del 20% sul DualSense per PS5 che viene venduto al costo finale d'acquisto di 55,99€.