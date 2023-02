Drone con telecamera OKYUK: compare una GRANDE OFFERTA su Amazon

Non si sa mai quando avrete voglia di volare, o di guardare ancora più dall'alto qualche paesaggio maestoso. Sono molte le funzionalità che ci possono regalare oggi i droni, grazie alle loro tecnologie e alle loro telecamere integrate. Molti modelli però, rimanendo comunque molto performanti, si vanno a posizionare in quella fascia adatta ai principianti, coloro che muovono i primi passi con questa particolare tecnologia. Il drone 101MAX della OKYUK fa proprio parte di quest'ultima categoria.

Se volete anche voi un paio di ali, sappiate che da oggi su Amazon il Drone 101 MAX di OKYUK è in offerta a soli 54,20€, con uno sconto del ben 20% sul prezzo totale.

Drone con telecamera 101MAX: imparare a volare

Come abbiamo già detto in apertura, questo prodotto si dimostra efficiente e adatto a coloro che stanno muovendo i primi passi nella tecnologia dei droni. Si tratta di un drone controllabile tramite app, con una batteria al polimero di litio e con un peso totale di soli 120 grammi.

Con il drone 101MAX di OKYUK potrete vedere in tempo reale ciò che vede la sua fotocamera, con una trasmissione delle immagini FPV fino a 328 piedi. Dispone anche si una modalità per rilevamento ostacoli, ma anche delle multifunzioni per divertirvi in volo, come il capovolgimento a 360°, il volo a punto fisso, il controllo della gravità, la fotografia gestuale, decollo e atterraggio con un solo tasto, e tanto altro ancora.

