Driver in titanio per un audio perfetto: OPPO Enco Air4 Pro in OFFERTA su Amazon!

Con gli auricolari OPPO Enco Air4 Pro, l'esperienza d'ascolto raggiunge un livello superiore, combinando un design raffinato, tecnologie all'avanguardia e un prezzo davvero invitante. Con un'offerta speciale a soli 69€ invece di 89,99€, rappresentano un'opportunità imperdibile per chi cerca qualità senza compromessi.

Prestazioni audio di alto livello

Il cuore pulsante degli OPPO Enco Air4 Pro è il driver dinamico in titanio da 12.4mm, progettato per regalare un suono ricco e naturale. I bassi profondi e i dettagli cristallini assicurano un'immersione totale in ogni brano musicale, rendendo ogni ascolto un'esperienza unica. Che si tratti di musica, podcast o chiamate, la qualità audio non delude mai.

Cancellazione attiva del rumore e impermebilità

Uno dei punti di forza di questi auricolari è il sistema di cancellazione attiva del rumore, che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente grazie alle sue quattro modalità personalizzabili. Dai luoghi affollati ai mezzi pubblici, ogni suono indesiderato viene ridotto al minimo, permettendoti di concentrarti solo su ciò che conta davvero.

La tecnologia Bluetooth 5.4 garantisce una connessione stabile e veloce, supportando il passaggio fluido tra dispositivi come smartphone e laptop. Inoltre, la certificazione IP55 protegge gli auricolari da sudore, pioggia e polvere, rendendoli perfetti per gli sportivi e per chi è sempre in movimento.

Autonomia da record e design elegante

Con una batteria che offre fino a 44 ore di autonomia complessiva, grazie alla custodia di ricarica da 440mAh, non dovrai preoccuparti di rimanere senza energia. Ogni auricolare è dotato di una batteria da 58mAh, garantendo lunghe sessioni di ascolto senza interruzioni.

Gli OPPO Enco Air4 Pro vantano un design minimalista e raffinato, disponibile in una tonalità bianca che si adatta a ogni stile. Con un peso di soli 4 grammi per auricolare, garantiscono un comfort eccezionale anche dopo ore di utilizzo. I gommini in tre misure diverse assicurano una perfetta adattabilità a ogni orecchio.

Con un prezzo scontato e una dotazione tecnica di livello premium, gli OPPO Enco Air4 Pro sono un vero affare. Su Amazon vengono forniti con una custodia di ricarica, un cavo USB-C e gommini intercambiabili per il massimo comfort.

Non lasciarti sfuggire l'opportunità di migliorare la tua esperienza audio con gli OPPO Enco Air4 Pro. Clicca sul link per scoprire di più e approfittare dell'offerta speciale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.