Dragon Ball Super: Beerus è tra i 10 titoli più visti su Disney+

A metà mese su Disney+ faceva il suo debutto la serie Dragon Ball Super: Beerus, edizione rivisitata, o per meglio dire migliorata, delle prime puntate del sequel di Dragon Ball Z, andate in onda per la prima volta in Italia nel dicembre 2016. Al centro della storia c’è il risveglio di Beerus, il Dio della distruzione, e il successivo scontro con Goku: fin qui l'accoglienza del pubblico è stata oltremodo positiva, dato che la serie figura tra i primi dieci titoli più visti.

Si tratta della versione definitiva dello studio di animazione giapponese Toei Animation, che pone la parola fine alle feroci critiche di dieci anni fa nei confronti del montaggio poco fluido e dei disegni approssimativi (ancora oggi, a questo proposito, riecheggia la stroncatura unanime per l’episodio numero cinque).

Con la nuova edizione, dunque, i fan dell’anime possono finalmente vedere il primo arco narrativo di Dragon Ball Super nel migliore dei modi. Va da sé che ciò rappresenta un’opportunità anche per le persone che mai prima d’ora hanno visto la serie, così da poterla recuperare nella migliore versione possibile senza dover passare per quella datata.

Per guardare Dragon Ball Super: Beerus occorre avere attivo un abbonamento alla piattaforma streaming Disney+. I nuovi abbonati e coloro che riattivano un vecchio piano hanno la possibilità di sottoscrivere il servizio streaming a partire da 5,99 euro al mese, approfittando della promozione sui piani di sei mesi.

Nell’ambito della nuova iniziativa il risparmio massimo è pari al 25%, scegliendo il piano Premium. Il piano più economico è invece Standard con pubblicità, che include l’accesso all’intero catalogo, due riproduzioni in contemporanea, la qualità video fino a 1080p Full HD e la pubblicità durante la visione dei titoli on demand e in diretta.

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