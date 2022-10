Dove vedere Torino-Juventus in streaming, anche dall'estero

Torino-Juventus è una delle partite più attese della stagione. La stracittadina del capoluogo piemontese arriva quest'anno in un periodo complicato per entrambe le squadre: la squadra granata non vince addirittura da più di un mese, mentre la Juve arriva dalla brutta sconfitta che l'ha quasi estromessa in anticipo dalla Champions League.

Un derby va sempre vinto, quest'anno quindi più che mai e per seguire questo attesissimo match, che inizierà oggi alle ore 18, puoi abbonarti a DAZN, sfruttando anche lo sconto riservato a chi sceglie il piano Standard.

Come vedere Torino-Juventus in streaming in Italia e all'Estero

Non ci sono grosse sorprese per le probabili formazioni. La Juventus si affiderà ancora una volta a Vlahovic, affiancato da Kean. A centrocampo il quartetto composto da Alex Sandro, McKennie, Paredes, Rabiot e Kostic. Retroguardia difensiva affidata a Cuadrado, Danilo, l'ex di turno Bremer e Alex Sandro, con Szczesny tra i pali.

Il Torino risponderà con Vlasic davanti, supportato da Miranchuk e Radonjic. In mezzo troveranno spazio Aina, Lukic, Linetty e Vojvoda, davanti alla difesa a tre completata da Djidji, Schuurs e Rodriguez. In porta Milinkovic-Savic.

Per guardare la partita in Italia puoi abbonarti a DAZN e, se sei un abbonato Sky, scegliere l'offerta Sky Q e mettere insieme entrambi i servizi. Hai anche l'opportunità di sfruttare la promozione di TIMVISION.

Invece, se ti trovi all'estero, ti consigliamo di approfittare di una VPN come NordVPN per geolocalizzarti col tuo indirizzo IP dove preferisci e poter accedere così alle partite della Serie A come se ti trovassi in Italia.

