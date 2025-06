Dove vedere Inter-River Plate in diretta e in differita

Negli Stati Uniti è in corso di svolgimento il Mondiale per Club, con le ultime gare della fase a gironi. Questa notte a Seattle l'Inter scenderà in campo contro il River Plate, in una partita che mette in palio la qualificazione agli ottavi di finale. In classifica le due squadre sono appaiate in testa a 4 punti, con la formazione argentina davanti grazie alla differenza reti, mentre il terzo posto è occupato dai messicani del Monterrey a quota 2 punti. Per qualificarsi all'Inter basterebbe anche un pareggio.

Dove vedere la diretta di Inter-River Plate

L'incontro Inter-River Plate sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma streaming DAZN, con il calcio d'inizio fissato alle 3 del mattino di giovedì 26 giugno. A proposito di ciò, ricordiamo che per vedere il Mondiale per Club è sufficiente registrare un account gratuito.

In questi giorni però è possibile approfittare anche della promozione sul piano annuale DAZN Standard, con cui si possono vedere tutte le partite di Serie A fino al 2029: per l'occasione il piano è in offerta a 19,99 euro al mese per i primi 6 mesi anziché 34,99 euro, che si traduce in un risparmio di 15 euro al mese (se ad esempio ci si abbona ad agosto per l'inizio della Serie A, si otterrebbe un risparmio di 75 euro fino alla fine di dicembre).

Un altro vantaggio per gli abbonati DAZN è l'accesso alla Premium Experience, grazie alla quale è possibile guardare tutti gli incontri del Mondiale per Club senza interruzioni pubblicitarie e con una qualità di immagine superiore rispetto agli utenti con account gratuito.

Inter-River Plate sarà trasmessa anche in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity, ma non in differita. Si tratta di una limitazione importante, soprattutto per chi non riuscirà ad alzarsi nel cuore della notte per seguire la partita.

Dove vedere la differita di Inter-River Plate

La differita di Inter-River Plate sarà disponibile esclusivamente per gli abbonati DAZN. Ciò significa che il match di questa notte dei nerazzurri non potrà essere rivisto né sui canali Mediaset e né su Mediaset Infinity, e nemmeno se si ha un account gratuito DAZN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.