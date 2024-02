Dove vedere I Mercenari 4 - Expendables in streaming

I Mercenari 4 - Expendables è il quarto capitolo della saga cinematografica che ha per protagonisti Sylvester Stallone, Jason Statham e compagni. Uscito nelle sale cinematografiche lo scorso settembre, il film è ora visibile su Prime Video, il servizio di streaming video on demand di Amazon.

Per vedere I Mercenari 4 in streaming occorre iscriversi a Prime e scegliere tra la formula di noleggio e acquisto. Il noleggio del film costa 3,99 euro, l'acquisto invece 11,99 euro. L'iscrizione ad Amazon Prime, l'abbonamento che include il servizio Prime Video, dà invece diritto a 30 giorni di prova gratuita: al termine puoi decidere di annullare il servizio senza costi o di proseguire a 4,99 euro al mese.

Come vedere I Mercenari 4 - Expendables in streaming

Se vuoi vedere il nuovo capitolo della saga I Mercenari - Expendables, per prima cosa collegati alla pagina dedicata al film e fai clic sul bottone Guarda con Prime posizionato in basso a sinistra. Nella nuova pagina che si apre completa l'iscrizione alla piattaforma.

Fatto questo, torna su Prime Video ed effettua l'accesso con le stesse credenziali usate in precedenza per la creazione dell'account Amazon. Se non vedi il film, usa il menu di ricerca per digitare il nome della pellicola: come primo risultato vedrai il nuovo capitolo della saga.

Ora non ti resta che scegliere tra Noleggio e Acquisto. Se opti per la prima soluzione, hai 30 giorni di tempo per iniziare la visione del film: una volta cominciato, ti restano 3 giorni per completarlo.

Approfitta della prova gratuita di 30 giorni per iscriverti a Prime e guardare I Mercenari 4 - Expendables su Prime Video scegliendo la formula preferita tra noleggio e acquisto.

