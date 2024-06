Double VPN: cos'è e quando utilizzarla per una maggiore sicurezza

Double VPN, conosciuta tra gli addetti ai lavori anche col nome di VPN multi-hop, è una tecnologia che permette agli utenti di crittografare la propria connessione di rete due volte, sfruttando due server VPN separati. Questo garantisce un livello rafforzato sia sul fronte di sicurezza che su quello della privacy, rendendo impossibile a eventuali cybercriminali di tracciare le attività di un utente e sottrargli dati sensibili.

Per tutte queste ragioni, al momento della scelta di una nuova VPN il consiglio è di verificare che sia presente questa la funzionalità appena descritta. Uno dei migliori servizi VPN che include la tecnologia multi-hop è CyberGhost, in queste ore in offerta a 2,03 euro al mese per due anni, con 4 mesi extra in regalo e una garanzia soddisfatti o rimborsati di 45 giorni.

Quando utilizzare la Double VPN

L'utilizzo della funzionalità Double VPN è consigliato ad esempio quando si è al lavoro su importanti documenti, durante uno scambio di file tra colleghi, oppure ancora in occasione di un'attività sul web che si vuole rimanga top secret. Inoltre, si suggerisce il suo utilizzo per bypassare le restrizioni geografiche che impediscono la visione di un determinato contenuto, così come per evitare la limitazione della larghezza di banda in occasione di un'intensa attività gaming.

Come accennato qui sopra, CyberGhost VPN include la tecnologia comunemente nota come "doppia VPN", offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo tutte le funzionalità più importanti. Tra queste si annoverano l'utilizzo della crittografia AES-256, una rigorosa politica no-log e l'indispensabile funzione kill switch.

Grazie all'ultima offerta in corso è possibile attivare il piano di due anni in sconto dell'83%, beneficiando al tempo stesso di quattro mesi extra aggiuntivi in regalo. E se il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si hanno fino a 45 giorni di tempo per richiedere il rimborso completo.

