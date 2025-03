DoT e WhatsApp insieme in prima linea contro le truffe online

Il Dipartimento delle Telecomunicazioni (DoT) ha avviato una collaborazione con WhatsApp per rafforzare la campagna "Scam Se Bacho", mirata a contrastare le truffe online e lo spam. L'iniziativa ha come obiettivo principale educare i cittadini sull’identificazione e sulla segnalazione di comunicazioni fraudolente, aumentando la sicurezza digitale e la consapevolezza in tutta l'India. Questa partnership fa parte di uno sforzo più ampio del DoT per prevenire l'uso illecito delle risorse di telecomunicazione in attività criminali e frodi finanziarie.

La tecnologia al servizio dei cittadini è al centro di questa iniziativa. Il DoT ha lanciato la piattaforma e l'app mobile Sanchar Saathi, progettate per consentire agli utenti di segnalare chiamate e messaggi sospetti.

La piattaforma offre anche la possibilità di gestire le connessioni mobili, bloccare telefoni smarriti o rubati e tracciare dispositivi, fornendo così uno strumento pratico per la protezione contro la criminalità informatica. Inoltre, la Digital Intelligence Platform (DIP) del DoT collabora con oltre 550 partner, tra cui banche e forze dell'ordine, per monitorare l'uso improprio delle risorse di telecomunicazione e adottare le misure necessarie.

Un'iniziativa che include anche un workshop di formazione

L’iniziativa non si limita alla tecnologia, ma include anche workshop di formazione per il personale del DoT, Sanchar Mitras, i fornitori di servizi di telecomunicazione (TSP) e le unità sul campo. Questi incontri sono pensati per migliorare le competenze dei partecipanti, in modo che possano educare in modo più efficace il pubblico sulla sicurezza digitale. WhatsApp contribuirà anche all'integrazione dei servizi di Sanchar Saathi nella sua piattaforma, estendendo così la portata e l’impatto dell'iniziativa.

Recentemente, Joel Kaplan, Chief Global Affairs Officer di Meta, ha discusso della collaborazione con il Ministro delle Comunicazioni, Shri Jyotiraditya Scindia. Durante l’incontro, è stata sottolineata l’efficacia della partnership tra DoT e Meta nel contrastare le minacce informatiche e le truffe online. WhatsApp sta collaborando attivamente con la Digital Intelligence Unit del DoT, utilizzando le informazioni fornite dal DIP per intraprendere azioni mirate contro l'abuso delle telecomunicazioni.

Inoltre, WhatsApp svilupperà materiali educativi insieme al DoT per sensibilizzare gli utenti sui diversi tipi di frode e sui segnali di allarme. Questi contenuti, disponibili anche in lingue regionali come hindi, bengalese, marathi e altre, contribuiranno a diffondere la consapevolezza sulla sicurezza online in modo più ampio e accessibile.