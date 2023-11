Doratura e croccantezza assicurate con il tostapane Philips IN PROMO per il Black Friday di Amazon

La tornata di sconto per il Black Friday 2023 di Amazon coinvolge Philips e in particolar modo la sua linea di elettrodomestici per la casa e per la cucina: oggi il tostapane dell'azienda olandese è in sconto del 28% per un costo finale di 22,99€.

Tostapane Philips in offerta per il Black Friday

Il Tostapane Philips Daily Collection si presenta come il compagno ideale per una colazione perfetta, offrendo la possibilità di gustare deliziosi toast croccanti e dorati ogni giorno. Con 2 fessure, questo tostapane è progettato per adattarsi a fette di pane sia spesse che sottili, garantendo risultati impeccabili indipendentemente dal formato.

Le 8 impostazioni disponibili offrono una flessibilità senza precedenti per soddisfare ogni preferenza di tostatura. Che tu preferisca un pane leggermente dorato o ben cotto, questo tostapane Philips si adatta a tutte le esigenze.

Grazie alla funzione di riscaldamento, il pane è pronto in un battito di ciglia, mentre la funzione di scongelamento consente di tostare in un'unica operazione anche il pane congelato. La praticità d'uso è ulteriormente evidenziata dal pulsante di arresto, che interrompe la tostatura in qualsiasi momento, e dallo spegnimento automatico che protegge da eventuali cortocircuiti, garantendo un utilizzo sicuro.

La pulizia è un gioco da ragazzi grazie al vassoio raccoglibriciole rimovibile, che si svuota e si pulisce facilmente. Inoltre, il coperchio antipolvere mantiene le fessure del tostapane pulite tra un utilizzo e l'altro, contribuendo a garantire sempre una tostatura impeccabile. Con il Tostapane Philips Daily Collection, ogni mattina avrai la certezza di iniziare la giornata con il pane perfettamente tostato e la massima praticità.

Oggi il tostapane Philips, per il Black Friday 2023, è in sconto del 28% per un prezzo finale di 22,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.