Doppio SET LEGO a tema Harry Potter: auto volante e capanna di Hagrid ad un PREZZO SUPER

I due set LEGO a tema Harry Potter offrono un'incredibile opportunità di rivivere le scene più magiche della saga. Il set "La Capanna di Hagrid: una Visita Inattesa" è perfetto per bambini e bambine dai 8 anni in su e permette di ricreare l'iconico momento in cui Harry Potter visita la capanna di Rubeus Hagrid.

Il set include 7 minifigure LEGO, tra cui Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Draco Malfoy e Rubeus Hagrid, più il drago Norberto e il cane Thor di Hagrid. La capanna di Hagrid è costruibile con il tetto rimovibile e apribile, offrendo accesso all'interno dove si trovano elementi come la sedia pieghevole di Hagrid e un uovo di drago. Inoltre, il set comprende 2 dei 14 ritratti di Hogwarts collezionabili, da esporre nella capanna, arricchendo ulteriormente l'esperienza di gioco.

Il secondo set, "Ford Anglia Volante dei Weasley", è ideale per bambini da 7 anni in su e consente di ricreare la scena di Harry e Ron che partono per Hogwarts a bordo dell'auto volante. Il set include le minifigure di Harry Potter e Ron Weasley, insieme a Edvige e Crosta, e una valigia con bacchette magiche.

La Ford Anglia è dotata di porte apribili, tetto rimovibile e un bagagliaio che può contenere la valigia, le bacchette e Crosta, per un gioco di ruolo completo. Entrambi i set offrono ore di divertimento creativo e la possibilità di esplorare l'affascinante mondo di Harry Potter in modo interattivo e coinvolgente.

