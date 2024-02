DOPPIO SCONTO sul Mini PC Teclast PIU' POTENTE di sempre

È ora di ottimizzare la tua postazione di lavoro con un dispositivo super compatto ma allo stesso tempo potentissimo! Si tratta del TECLAST Mini PC N20Pro, oggi disponibile su Amazon a soli 180 euro grazie ad uno sconto del 5% ed un coupon aggiuntivo di 85 euro di sconto da applicare al momento dell'ordine.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approditta subito di questo doppio sconto pazzesco, corri a fare il tuo ordine!

TECLAST Mini PC N20Pro: tutte le specifiche tecniche

Il TECLAST Mini PC N20Pro è un vero e proprio concentrato di energia, adatto alle esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

Il dispositivo utilizza l'ultimo processore Intel Alder Lake N95 di 12a generazione fino a 3,4 GHz, che offre molteplici livelli di miglioramento delle prestazioni rispetto ai modelli precedenti con una velocità di elaborazione più fluida. Per questo motivo è ideale per l'home office, la navigazione web 4K, i giochi desktop, il fotoritocco e i video multimediali.

Questo Mini PC supporta l'espansione e l'aggiornamento dell'SSD e della memoria, offrendo un ampio spazio di archiviazione per qualsiasi tipologia di file. In più le sue dimensioni sono super compatte: si inserisce facilmente in postazioni di lavoro affollate per un lavoro flessibile, ed è dotato anche di un supporto VESA che consente di appenderlo dietro un monitor.

Per finire, la connettività è garantita grazie alla presenza di svariate porte tra cui due HDMI, due USB 2.0, due USB 3.0, un'uscita per cuffie da 3,5 mm, una porta full Type C e una porta Ethernet RJ45.

