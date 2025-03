Doppio sconto su 2 Air Tracker Tag: tuoi a soli 12€ (con custodie protettive comprese)

Per non rischiare di smarrire i tuoi oggetti personali, sfrutta l'Air Tracker Tag QCOQ! Oggi il set da due pezzi, con custodie protettive comprese, è disponibile su Amazon a soli 12 euro grazie ad un mega sconto del 52% ed un ulteriore coupon del 50% da applicare al momento dell'ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile di questo doppio sconto eccezionale, gli articoli potrebbero terminare da un momeno all'altro!

Air Tracker Tag QCOQ: come utilizzarlo

L'Air Tracker Tag QCOQ è un localizzatore Bluetooth che puoi utilizzare per tenere sotto controllo tutti i tuoi oggetti personali, che si tratti di chiavi, portafogli, telefoni, borse e così via.

Così come l'Apple AirTag, questo dispositivo si connette perfettamente alla rete "Dov’è" dei dispositivi iOS, consentendo di rintracciare gli oggetti a lunga distanza. Anche fuori dal raggio d'azione del Bluetooth, è possibile usare la stessa app per visualizzare la posizione in tempo reale dello smart tag su una mappa, con la funzione di navigazione che guida verso la sua posizione.

In più, in caso di smarrimento del localizzatore, è possibile attivare la “Modalità Persa” nell'app: all'interno della rete "Dov’è", quando altri utenti si trovano nel raggio d'azione del dispositivo smarrito, si riceverà automaticamente una notifica di localizzazione.

Il design del tracker è ugualmente super funzionale: è compatto e progettato con cura, con grado di impermeabilità IP68 così da poter essere utilizzaro in qualsiasi momento senza alcuna preoccupazione. In più è alimentato da una batteria a bottone CR2032 che garantisce un'autonomia superiore a 4 anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.