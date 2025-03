Doppio sconto schock sullo Smartphone Blackview: oggi lo paghi meno di 100€

La Festa delle Offerte di Primavera continua con promozioni davvero incredibili! Oggi lo Smartphone Blackview 2025 è disponibile su Amazon a soli 99 euro grazie ad un coupon di 100 euro ed un ulteriore sconto del 50% da sfruttare applicando il codice promozionale YLZX9GTZ al momento dell'ordine.

Grazie a questa doppia offerta, potrai risparmiare complessivamente ben 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l'occasione è davvero più unica che rara!

Smartphone Blackview 2025: tutte le specifiche tecniche

Lo Smartphone Blackview 2025 in primis è dotato della rinnovata piattaforma Unisoc T616, con una frequenza elevata di 2.0 Ghz, che riesce a supportare giochi complessi e attività di multitasking in maniera super fluida.

Con 8GB di RAM fissa ed 8GB di RAM virtualmente espandibile, questo dispositivo garantisce prestazioni fluide ed efficienti. Inoltre vanta una memoria interna da 128 GB, espandibile ad 1 TB, che offre spazio sufficiente per memorizzare applicazioni, foto e tanto altro ancora.

Un'altra specifica importante dello smartphone è la sua grande batteria da 6000 mAh che può fornire un'autonomia elevata che dura tutto il giorno, con un tempo di standby fino a 744 ore. In più dispone di un enorme display HD + Incell da 6,75 pollici, con un rapporto schermo-corpo dell'89,9%, che offre una visualizzazione impeccabile per godere al meglio dei tuoi contenuti multimediali preferiti.

Per finire, potrai sbizzarrirti a realizzare foto da professionista con la fotocamera posteriore da 50 MP e una fotocamera frontale da 8 MP con diverse modalità di scatto come modalità HDR, modalità ritratto, modalità notturna e modalità bellezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.