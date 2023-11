DOPPIO SCONTO per un espresso doppiamente buono: Macchina per il Caffè Philips IN PROMOZIONE

Philips è un'azienda che, nel corso degli anni, ha saputo reinventarsi, andandosi a collocare in più fette di mercato. Quella degli elettrodomestici è una fetta sicuramente interessante per l'azienda olandese. Oggi, la macchina per il caffè Philips è in sconto su Amazon del 20% (+20€ di coupon) e viene proposta ad un costo totale di 219,99€.

Macchina per il caffè Philips in offerta Black Friday

La macchina per caffè espresso offre un'esperienza di degustazione del caffè avvolgente e personalizzata, garantendo una crema di latte morbida e vellutata grazie al montalatte Panarello. Composto solo da due parti, il montalatte semplifica la preparazione della schiuma di latte, rendendola un processo facile e veloce.

Il controllo impeccabile è alla portata delle tue mani grazie al display touch intuitivo della macchina per caffè. Seleziona comodamente la bevanda che preferisci e personalizza la tua esperienza di degustazione attraverso il menu My Coffee Choice.

Regola l'intensità e la quantità della tua bevanda, scegliendo tra tre diverse impostazioni per adattare il caffè alle tue preferenze. La macchina assicura una manutenzione facile e una qualità costante con il filtro potente AquaClean. Grazie a questo filtro, l'acqua utilizzata per preparare il caffè rimane sempre pulita e purificata.

Il macinacaffè potente in ceramica al 100% offre una versatilità eccezionale. Con 12 impostazioni regolabili, trasforma i chicchi di caffè secondo le tue preferenze, ottenendo dalla polvere ultrasottile a una macinatura più grossolana. Questa caratteristica permette di adattare il caffè alle tue preferenze individuali, garantendo una bevanda sempre aromaticamente perfetta.

Oggi, su Amazon, è presente una doppia promo sulla macchina per il Caffè Philips che oltre al 20% di sconto, prevede anche un'ulteriore offerta con un risparmio di 20€, prezzo finale 219,99€.

