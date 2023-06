DOPPIO SCONTO per la telecamera G-Homa (su Amazon)

Gli sconti oggi su Amazon si fanno doppi. Puoi acquistare la telecamera G-Homa ad un piccolo grazie grazie alle offerte cumulabili: sconto del 25% + coupon del 20%.

Tenere al sicuro te stesso, la tua famiglia e la tua casa oggi ti costa pochissimo. Approfitta della promo adesso.

Con la telecamera G-Homa senza fili vivi sereno e in tutta sicurezza

La videocamera di sorveglianza G-Homa adotta la luce a doppia sorgente, ha aggiornato la qualità video con 1080P HD ad alta risoluzione e vede fino a 33 piedi di distanza al buio. Ma non finisce qui perché disponi anche di una visione grandangolare, una connessione più stabile e una chiara videosorveglianza in tempo reale.

Telecamera dotata di rilevamento del movimento intelligente AI può creare 3 zone di privacy di rilevamento personalizzate, persona rilevata, veicolo, pacco e animali domestici, ridurre fastidiosi falsi allarmi. Ricevi solo le notifiche istantanee che ti interessano!

Puoi vedere, ascoltare e parlare con i visitatori ovunque ti trovi grazie all'app che scarichi direttamente sul tuo cellulare. Dotata quindi di audio bidirezionale. Presenta poi un cloud storage gratuito e condivisione familiare.

Non ti preoccupare di perdere nessun momento importante. la telecamera G-Homa presenta un sensore PIR ottimizzato. Quando viene rilevato un movimento umano l'app invierà una notifica video al tuo telefono, seguirà il movimento e registrerà ogni singolo movimento compiuto dall'intruso.

Facile da connettere e veloce da installare, si configura in pochi minuti. È possibile installare la videocamera all'esterno in quanto è impermeabile quindi la batteria funzionerà perfettamente in qualsiasi condizione climatica: pioggia battente, sole cocente o neve pesante.

Acquista adesso su Amazon la telecamera di sorveglianza firmata G-Homa per usufruire dello sconto doppio.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.