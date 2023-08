DOPPIO SCONTO per la Chiavetta USB per iPhone

Quando uno sconto è buono, due sono meglio! Se stai cercando una chiavetta USB che sia adatta al tuo iPhone, quest'occasione potrebbe essere più unica che rara, dato che potrai usufruire di ben 256GB con una spesa davvero bassa rispetto alla media.

Da oggi infatti potrai acquistare in offerta su Amazon la Chiavetta USB per iPhone a soli 25,26€, con uno sconto del 5% a cui potrai aggiungere uno sconto da 30% applicando il coupon di Amazon.

Una chiavetta per tutti!

Si tratta di una chiavetta USB certificata ufficialmente da Apple, e quindi compatibile con i prodotti della Casa della Mela. Tuttavia grazie all'adattatore incluso, potrai utilizzare tale memoria anche con prodotti Android o con PC (dispone di Lightning, USB-C e USB 3.0).

Come la rapidità e la modernità vogliono, questa chiavetta USB per iPhone è plug and play, e di conseguenza non dovrai fare alcun tipo di installazione per utilizzarla, ma puoi sfruttare a tuo piacimento l'app "iExpand" disponibile gratuitamente sull'App Store. Un prodotto di questa portata, a un prezzo così basso, è di certo un'occasione ghiottissima!

