DOPPIO SCONTO per il Mini PC con Intel Alder Lake N95

Se stai cercando un PC piccolo, affidabile, e che possa essere disposto tranquillamente sulla scrivania, questa è la tua occasione! Infatti puoi approfittare di un'offerta, anzi, DOPPIA offerta comparsa su Amazon nelle ultime ore per il mini PC con Intel Alder Lake N95.

Ebbene, proprio da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon il mini PC Intel Alder Lake N95 a soli 206€ col 5% di sconto, ma puoi aggiungere anche un ULTERIORE sconto di 30€ applicando il coupon di Amazon, che ti farà pagare in totale solamente 176€!

Occasione d'oro per il Mini PC MINI T9 Plus!

Come detto, questo Mini Pc è dotato dell'ultimo processore Intel Alder Lake N95 di 12a generazione (4C/4T, fino a 3.4GHz, 6MB L3 cache, fino a 3200Mhz) 15W a basso consumo energetico. Questo garantisce un miglioramento delle prestazioni del 30%! Questo piccolissimo computer ha preinstallato Windows 11 Pro come sistema operativo, e supporta anche Linux e Ubuntu OS.

Oltre a ciò, il mini PC Intel Alder Lake N95 monta anche 8GB di RAM DDR5 per eseguire senza problemi giochi e programmi multipli, mentre lo storage è un SSD M.2 2280 da 256 GB è ideale per velocizzare le applicazioni. Per i collegamenti, oltre alle porte audio e di rete, ha anche 3 porte USB e 3 HDMI.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.