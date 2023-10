DOPPIO SCONTO per il Mini PC Blackview!

Ora che i Mini PC si sono fatti strada nel mondo della tecnologia, ormai conoscerai bene anche quali sono i GRANDI vantaggi che questi comportano, come una buona potenza, se non ottima, e delle dimensioni così ridotte che possono stare nel palmo di una mano. Se però vogliamo aggiungere un terzo vantaggio, è quello che oggi puoi acquistarne uno a un prezzo super ribassato con la promozione su Amazon!

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon il Mini PC Blackview a soli 190€ con il doppio sconto! Ovvero 20% di base e 60€ aggiuntivi se applicherete il coupon, per un totale di ben 120€ risparmiati!

Piccolo, pratico, conveniente!

Con questo doppio sconto avrai accesso a un Mini Computer piccolo ma potente: il mini PC Blackview MP60 infatti misura solo 12,8 × 12,8 × 5,2 cm e può essere facilmente posizionato in luoghi di lavoro affollati o in piccoli spazi. Dalla sua monta un processore Intel Celeron N5095, 16GB di RAM, 512 di memoria SSD e Windows 11 come sistema operativo di base.

All'interno della confezione troverai, oltre al Mini PC Blackview MP60, anche 1 adattatore, 1 supporto VESA, 1 manuale utente e 1 cavo HDMI. Sei pronto a provare la potenza e la comodità in un colpo solo?

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.