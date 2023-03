DOPPIO SCONTO per questo mini PC con Windows 11 Pro, ora a 179€

Se vuoi un computer che occupi pochissimo spazio e che puoi portare sempre con te senza, spendere una barcata di soldi, allora ho trovato l'offerta giusta. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello il mini PC Blackview a soli 179,99 euro, invece che 259,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Grazie a questo ribasso del 23% più un ulteriore sconto di 20 euro avrai un notevole risparmio di ben 80 euro. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out.

Mini PC Blackview: compatto ma anche potente

Certamente una delle caratteristiche più interessanti di questo mini PC è che, nonostante le dimensioni esigue, offra delle ottime prestazioni. Questo grazie al processore Quad-core Intel Celeron N5095 con frequenza fino a 2,9 GHz. Potrai tranquillamente usare tutti i programmi come Word, Excel senza problemi. Perfetto anche per navigare su Internet e vedere video su YouTube. È dotato di una GPU Intel HD Graphics 500 con due porte HDMI 2.0 che ti consentono quindi di avere due schermi con risoluzione 4K a 60 Hz.

Viene fornito con Windows 11 pro a 64 bit preinstallato. Ha un SSD da 256GB e volendo puoi aggiungere un SSD da massimo 2TB da 2,5 pollici. A rendere tutto reattivo e fluido ci sono anche gli 8GB di RAM. Sfrutta la tecnologia WiFi dual band e la connessione Bluetooth. Possiede anche due porte USB 2.0, due porte USB 3.0, una porta Ethernet e un ingresso per microfono e cuffie.

Fai presto perché un'offerta così allettante durerà pochissimo. Se non vuoi perderla fiondati su Amazon e acquista il tuo mini PC Blackview a soli 179,99 euro, invece che 259,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

