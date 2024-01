DOPPIO SCONTO e Auricolari IN OMAGGIO con la promozione per lo Smartphone Blackview Shark8

Probabilmente questa è l'offerta più GRANDE e PAZZESCA che potrai mai trovarti di fronte per uno smartphone! Nonostante il periodo natalizio sia ormai un felice ricordo, alcune offerte sono continuate ad arrivare, e Blackview snon sta davvero badando a spese! Infatti con la promozione di oggi non solo avrai un risparmio da capogiro sullo smartphone Blackview Shark8, ma avrai anche in omaggio gli auricolari wireless Airbuds 4!

Questa grande promozione è disponibile da oggi su Amazon, che ti permetterà di acquistare lo smartphone Blackview Shark8 e Airbuds 4 a soli 149,99€, con un doppio sconto che somma il 67% dell'offerta base, e un ulteriore ribasso di 100€ se deciderai di applicare il coupon! Esatto, ben 600€ di risparmio sul prezzo originale. Una convenienza folle!

Blackview: l'occasione UNICA e irripetibile!

Si tratta di un'accoppiata vincente e infallibile: hai di fatti di fronte uno Smartphone di qualità incredibile, alimentato da un processore MediaTek Helio G99 da 6nm, che è classificato tra i migliori chipset 4G.

Inoltre lo smartphone Blackview Shark8 si avvale di colori vividi e leggeri con lo schermo da 6.78" FHD+/2,4K, e di una velocità ottima per l'apertura delle app. Se pensi che oltre a questo gioiellino avrai anche gli auricolari super performanti Airbuds 4, hai praticamente fatto jackpot!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.