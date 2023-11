DOPPIO MAXI SCONTO sul powerbank da 10400mAh: Offerta Flash dal Cyber Monday di Amazon

Un powerbank è un dispositivo che, ormai, è di uso comune ed è fondamentale per tutti coloro che necessitano avere una ricarica portatile sempre a disposizione per i propri devices. Oggi, su Amazon, è presente un doppio sconto (26%+40%) sulla Powerbank da 104000mAh, costo finale: 11,94€.

Doppia promo Cyber Monday sul Powerbank da 10400mAh

Questa batteria esterna tascabile rappresenta la soluzione ideale per chi è sempre in movimento. Con una capacità di 10400 mAh, questa powerbank ultra sottile offre praticità e prestazioni avanzate. Dotata di due ingressi (Micro USB / Type C) e tre uscite (Dual USB/Type-C), è incredibilmente versatile, permettendo di caricare dispositivi Android, Apple e altro contemporaneamente.

Grazie alle sue dimensioni esterne ridotte, questa powerbank può essere comodamente riposta in qualsiasi tasca, borsetta o zaino senza alcun problema. La tecnologia avanzata della batteria ai polimeri e il sistema di protezione multiuso assicurano un utilizzo sicuro e affidabile.

Con una capacità di 10400mAh, questa powerbank può caricare completamente un iPhone 12 fino a 2.5 volte, un iPad mini 1.2 volte e un Samsung Galaxy S21 1.7 volte, offrendo una riserva di energia affidabile quando ne hai più bisogno.

Le tre porte intelligenti consentono di caricare contemporaneamente tre dispositivi alimentati tramite USB e Type-C, regolando automaticamente la velocità di caricamento per ottimizzare l'efficienza e garantire un'alimentazione rapida e sicura. Il display LED fornisce informazioni chiare sull'energia rimanente in percentuale, oltre alla tensione e all'intensità di corrente, assicurando un controllo facile e una gestione precisa della capacità della batteria.

Su Amazon è presente una doppia promozione (26%+40%) sulla Powerbank da 10400mAh per un costo finale davvero irrisorio: 11,94€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.