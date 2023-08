DOPPIA OFFERTA per la power bank da 26800mAh

Quando sei fuori casa può capitare, e neanche troppo raramente, che la batteria del tuo smartphone si scarichi inesorabilmente. Questo processo accelera poi con il continuo utilizzo e l'invecchiamento del dispositivo. Per fortuna ci sono le Power Bank, che con la loro potenza possono ricaricare il cellulare mentre sei fuori, e salvarti la giornata!

Oggi puoi aggiudicarti in offerta su Amazon con una doppia offerta la Power Bank Charmast da 26800mAh a solo 25,89€, con sconto dell'8% al quale potete aggiungere un ulteriore 30% applicando il coupon di Amazon.

Niente più problemi di ricarica!

Oltre alla sua immensa capacità, questa power bank è in grado di supportare l'entrata e l'uscita veloce. Il consiglio principale è quello di usare come cavo quello originale dato in dotazione col vostro dispositivo da ricaricare, che sia un cellulare, un Macbook, o una console come Nintendo Switch.

Oltre all'utilità ci sono anche durabilità e sicurezza: infatti la Power Bank di Charmast col sistema Smart & Safety ti permette di monitorare il livello della batteria attraverso i suoi 4 indicatori, mentre La batteria A+ Lithium-Polymer permette di effettuare oltre 500 cicli di ricarica. Infine, questo prodotto protegge il tuo dispositivo da una possibile sovratensione, sovraccarica e da cortocircuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.