Doppia convenienza con HYPE: carta prepagata e bonus fino a 25 euro

Chi non vorrebbe una carta prepagata che sia semplice da usare, al passo con i tempi e che offra anche un bel bonus? Con HYPE tutto questo è possibile, e basta davvero poco. La nuova offerta della fintech è davvero unica: oltre alla comodità di gestire il denaro in modo smart, regala un bonus di benvenuto fino a 25€ se apri il conto utilizzando il codice promozionale "CIAOHYPER". Un’occasione troppo ghiotta per lasciartela sfuggire.

Scopri i vantaggi della carta prepagata HYPE

Pensata in modo particolare per i giovani e per ama la tecnologia, HYPE è gestibile interamente dallo smartphone. Ciò significa niente più code in filiale o burocrazia. Le funzionalità offerte sono super trendy, come i pagamenti contactless e bonifici istantanei, il tutto da un'interfaccia talmente user-friendly che anche un 90enne potrebbe usare.

Un dettaglio interessante? HYPE viene incontro alle diverse esigenze con tre piani tariffari: HYPE Base (gratis), HYPE Next (2,90€ al mese) e HYPE Premium (9,90€ al mese). Ogni piano ha le sue particolarità: limiti di ricarica più alti, prelievi gratis e carte fisiche personalizzate. Insomma, c'è un HYPE per tutti.

Entriamo nei dettagli del codice promo CIAOHYPER: se apri il conto e spendi almeno 50€ nei primi 30 giorni con la carta, ricevi un bonus fino a 25€. Non è come vincere alla lotteria, ma è un ottimo modo per iniziare la tua avventura con HYPE senza troppi rischi.

Quindi, perché aspettare? Con i suoi vantaggi innovativi come il cashback sulle spese e la possibilità di impostare obiettivi di risparmio, HYPE è la carta prepagata che fa proprio al caso tuo. Pronto a risparmiare e godere dei bonus? HYPE ti dà il benvenuto nell'era delle finanze smart!





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.